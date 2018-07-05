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Sadr’dan "sınır ötesinden yönetilmeye izin vermeyiz" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

Sadr’dan "sınır ötesinden yönetilmeye izin vermeyiz" mesajı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii lider ve genel seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Irak’ın sınır ötesinden yönetilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Sadr, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak’ın ne doğu ne batı ne kuzey ne de güneyden, sınır ötesinden yönetilmesine izin veririz." ifadelerini kullandı.

Sadr, açıklamasında, Irak'ın ulusalcı Iraklılar ve hizipçilik üstü koalisyonlarla yönetileceğini kaydetti.

İran’a karşı mesafeli ve zaman zaman eleştirel tavırlarıyla bilinen Sadr’ın bu açıklaması, ülke üzerindeki nüfuzu ve hükümet kurma çalışmalarına yönelik baskısı yüzünden İran’a karşı yapıldığı şeklinde yorumlandı.

İran’ın Sadr’a kendisine yakın Şii gruplarla koalisyon kurma baskısı uyguladığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Sadr Şii lider

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