BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii lider ve genel seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Irak’ın sınır ötesinden yönetilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Sadr, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak’ın ne doğu ne batı ne kuzey ne de güneyden, sınır ötesinden yönetilmesine izin veririz." ifadelerini kullandı.
Sadr, açıklamasında, Irak'ın ulusalcı Iraklılar ve hizipçilik üstü koalisyonlarla yönetileceğini kaydetti.
İran’a karşı mesafeli ve zaman zaman eleştirel tavırlarıyla bilinen Sadr’ın bu açıklaması, ülke üzerindeki nüfuzu ve hükümet kurma çalışmalarına yönelik baskısı yüzünden İran’a karşı yapıldığı şeklinde yorumlandı.
İran’ın Sadr’a kendisine yakın Şii gruplarla koalisyon kurma baskısı uyguladığı ifade ediliyor.
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!
Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!
Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum