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Sadri Alışık'ın kayıp filmi gün yüzüne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:58 | Son Güncelleme

Senaryosu 1975'te yazılan ve bir kısmı çekilebilen filmde, Muhterem Nur, Gönül Yazar, Renan Fosforoğlu, Ekrem Bora, Çolpan İlhan ve Senih Orkan gibi ünlü isimler de rol alıyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Ülkü Erakalın'ın sahaflara ve eskicilere satılan özel eşyaları arasından Sadri Alışık'ın kayıp filmi çıktı.

Tedavi gördüğü hastanede 2016'da hayatını kaybeden yönetmen Ülkü Erakalın'ın arşivinde, kayıp olduğu söylenen "Ayyaş" filminin senaryosu ve görüntüleri bulundu.

Bilinmeyen filmin hikayesi ve fotoğrafları ilk kez kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın yeni sayısında işlendi.

Çeşitli nedenlerle yarıda kalan ve derginin kapağından duyurulan filmin ayrıntıları, sinema arşivcisi Erhan Tuncer tarafından paylaşıldı.

"Ayyaş"ın 92 sayfalık ve 178 sahnelik senaryosunun sadece 42 sahnesinin çekilebildiği, çeşitli İstanbul manzaraları, hapishane hücresi, bar, hastane ve tiyatro kulisi sahnelerinin yer aldığı biliniyor.

- Mutlu son yok

Yazım tarihi, senaryonun son sayfasında belirtildiği üzere 18 Eylül 1975 olan filmin, klasik Yeşilçam filmlerinin aksine mutlu bir sonu bulunmuyor.

Filmde Muhterem Nur, Gönül Yazar, Renan Fosforoğlu, Ekrem Bora, Çolpan İlhan ve Senih Orkan gibi ünlü isimler de rol alıyor.

Gerçek hayattan esinlenilen senaryonun konusu özetle şöyle:

"Salih (Sadri Alışık), Ferha (Muhterem Nur) ve Ferha'nın kızı Selma (Gönül Yazar) bir tiyatro kumpanyasında çalışmaktadır. Dönemin ünlü kantocularından Ferha, gösterilerden birinde kalp krizi geçirir ve sahneye çıkamaz. İzleyiciler alkış kıyamet salonu inletince, yerine mecburen kızı Selma çıkar. Daha önce hiç kanto yapmamış olan Selma, başlarda bocalasa da seyircinin de coşkusu ile sahnede yıldızlaşmaya başlar. O gün gösteri bittikten sonra Salih, sadece tiyatroya annesine yardıma gelen bu genç ve güzel kıza hem sesinin güzelliğinden dolayı hayranlık duyar hem de günler geçtikçe aşık olur. Günler sonra anne tekrar kalp krizi geçirir ve doktor (Renan Fosforoğlu) çok vaktinin kalmadığını söyler. Selma yıkılır. Ferha, Selma'yı Salih'e emanet edip son nefesini verir. Salih ile Selma hayatlarını ve işlerini düzene sokmak için ve evlenirler. Tam her şey yoluna girmiştir ki ünlü organizatör Ferit Bey (Ekrem Bora), bir akşam tiyatroya gelir. Selma'nın sesini ve gösterisini çok sever, kendisi için çalışmasını teklif eder. Selma'yı kaybetme korkusuyla alkole başlayan Salih, gün geçtikçe ayyaşa dönüşecektir."

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