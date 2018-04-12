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"Şafak Ayini"ne bin 300 Anzak katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda düzenlenecek Şafak Ayini'ne bu yıl bin 300 kişinin katılması bekleniyor - Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Karacan: - "Törenlere Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan katılacak. İngiltere'den kuvvet komutanları da törenlerde olacak. Avustralya'dan da yine bakan seviyesinde bir katılım bekleniyor. Ayrıca Avustralya Hava Kuvvetleri Komutanı törenlerde yer alacak" - "Törenlere katılım sağlamak isteyen Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarının kayıtları sürüyor. Oraya kayıt yaptıranların sayısı şu anda bin civarında. Bu yıl bin 300 kişilik katılımcı olması bekleniyor"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda düzenlenecek geleneksel Şafak Ayini'ne bin 300 Anzak torunu ile bazı ülkelerden üst düzey katılımcılar bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Burak Ali Karacan, törenler öncesinde Çanakkale'de koordinasyon toplantılarının sürdüğünü, etkinliklerin en iyi şekilde geçmesi için yoğun çalışıldığını söyledi.

Bölgedeki hazırlıkların da devam ettiğini belirten Karacan, yurt dışından törenlere katılacak konuklarla ilgili büyükelçilik ve konsolosluklara davetiyeler gönderildiğini, birçoğundan olumlu geri dönüşler alındığını anlattı.

Karacan, törenlere bazı ülkelerden üst düzey katılım beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Törenlere Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan katılacak. İngiltere'den kuvvet komutanları da törenlerde olacak. Avustralya'dan da yine bakan seviyesinde bir katılım bekleniyor. Ayrıca Avustralya Hava Kuvvetleri Komutanı törenlerde yer alacak. Fransa'nın törenlerde başkonsolos seviyesinde temsili sağlanacak. Törenlere katılacak diğer ülkelerden de büyükelçi seviyesinde ve büyükelçilik görevlisi seviyesinde katılım olacak. Şu anda 15 ila 20 ülkenin katılmasını bekliyoruz törenlere, henüz netleşmedi."

Karacan, Tarihi Yarımada'nın Anzak Koyu'nda yapılacak törenler için Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetlerinin buraya katılım sağlayacak vatandaşlara yönelik bir web sitesi oluşturduklarını söyledi.

Bu siteden Çanakkale'deki törenlere katılacakların kayıt yaptırdıklarını belirten Karacan, "Törenlere katılım sağlamak isteyen Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarının kayıtları sürüyor. Oraya kayıt yaptıranların sayısı şu anda bin civarında. Bu yıl 1300 kişilik katılımcı olması bekleniyor. Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh ile yaptığımız görüşmelerde bize bu şekilde bilgi iletti." dedi.

Öte yandan, Gelibolu Yarımadası'ndaki yabancı mezarlıklar ile Şafak Ayini'nin yapılacağı Anzak Koyu'nda törenlere yönelik hazırlıklar hızlandı.

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Anzak Anzak torunu Çanakkale Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı

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