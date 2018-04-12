"Şafak Ayini"ne bin 300 Anzak katılacak

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda düzenlenecek geleneksel Şafak Ayini'ne bin 300 Anzak torunu ile bazı ülkelerden üst düzey katılımcılar bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Burak Ali Karacan, törenler öncesinde Çanakkale'de koordinasyon toplantılarının sürdüğünü, etkinliklerin en iyi şekilde geçmesi için yoğun çalışıldığını söyledi.

Bölgedeki hazırlıkların da devam ettiğini belirten Karacan, yurt dışından törenlere katılacak konuklarla ilgili büyükelçilik ve konsolosluklara davetiyeler gönderildiğini, birçoğundan olumlu geri dönüşler alındığını anlattı.

Karacan, törenlere bazı ülkelerden üst düzey katılım beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Törenlere Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan katılacak. İngiltere'den kuvvet komutanları da törenlerde olacak. Avustralya'dan da yine bakan seviyesinde bir katılım bekleniyor. Ayrıca Avustralya Hava Kuvvetleri Komutanı törenlerde yer alacak. Fransa'nın törenlerde başkonsolos seviyesinde temsili sağlanacak. Törenlere katılacak diğer ülkelerden de büyükelçi seviyesinde ve büyükelçilik görevlisi seviyesinde katılım olacak. Şu anda 15 ila 20 ülkenin katılmasını bekliyoruz törenlere, henüz netleşmedi."