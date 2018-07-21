İğrenç video! Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'in önünde çektiği video ile Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci, sosyal medyada büyük tepki aldı. Twitter'da binlerce mesaj atarak İnci'nin tutuklanmasını isteyen vatandaşlar SafiyeinciTutuklansın başlığı ile protestolarını paylaştı.

ATATÜRK'E HAKARET ETTİ



Videoda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler yağdıran Safiye İnci isimli kadının Cumhurbaşkanı Eroğan'ı ise övdüğü görülüyor.

Safiye İnci videoda, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk’ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye’yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip’i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk Tayyip’in b.ku bile olamaz” ifadeleri kullanılıyor.

VATANDAŞLAR TUTUKLANMASINI İSTEDİ



Twitter'da SafiyeİnciTutuklansın başlığı ilk sıraya yerleşti. Vatandaşlar kadının tutuklanmasını istedi.

İşte o tepkilerden bazılar:

ÖZÜR DİLEDİ



Bir süre sonra İnci tarafından ikinci bir video sosyal medyaya düştü. Bu videoda ise İnci videoyu bir kişiye tepki nedeniyle çektiğini onun da videoyu yayınladığını söyleyerek özür diledi.

SAFİYE İNCİ KİMDİR?



Safiye İnci adındaki kara çarşaf giymiş bir kullanıcı, Anıtkabir'in önünde büyük önder Atatürk'e hakaret ettiği videoyu sosyal medyada paylaştı. İnci'nin paylaştığı video sosyal medyaya bomba gibi düştü. Safiye İnci hakkında savcılığın ve polisin harekete geçmesi için sosyal medyada çok sayıda mesaj gönderildi.

