Safkan Arap taylarından 3,6 milyon lira gelir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 67 safkan Arap tayından 3 milyon 679 bin lira gelir elde edildi.
Karacabey Harası'nda açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen ihalede, 73 safkan Arap tayı satışa sunuldu.
İhalede 73 taydan 67'si satılırken, 6 tay iki defa podyuma çıkmasına rağmen alıcı bulamadı.
İhalede en yüksek fiyat 255 bin lira ile 2 yaşındaki "Atanerhan" adlı taya verildi. Bu atı, 180 bin liraya satılan "Babürhan" ile 120 bin lira verilen ''Hoştay", ''Topateşi" "Nasirhan" izledi.
En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden, TİGEM'in 3 milyon 679 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.
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