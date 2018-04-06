Safranbolu Acil Destek Programı hayata geçiyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve projeye bağlı 15 kişilik bir ekibin çalışacağı Safranbolu Acil Destek Programı ( SADEP) hayata geçiriliyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından basına tanıtılan program kapsamında Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Muhtarlıklar gibi kurumlar da destek verecekler.

Basın toplantısında konuşan Ürkmezer, Programın Safranbolu’nu tamamını kapsadığını, Safranbolu’daki tüm vatandaşların teker teker hanelerini ziyaret etmeyi hedefleyen bir proje olduğunu söyledi.

Projedeki amaçlarının, vatandaşların doğrudan görüşlerini, önerilerini, düşüncelerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde almak olduğunu kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; “ Hepinizin malumu üzere bizler Kaymakamlık ya da Belediye Başkanlığı görevini ifa ederken vatandaşlarımızın bizlere bire bir ulaşabilecekleri yollar üretmeye çalışıyoruz. Bu münasebetle bir whatsApp hattı açtık. Bu hattı bizler ve vatandaşlarımız yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Buradan bana doğrudan taleplerini, sorunlarını ve gördükleri eksiklikleri, yerine göre bayram, kandil ya da iyi dileklerini de buradan paylaşıyorlar. Bununla beraber mahalle toplantıları yapıyoruz, düzenli bir şekilde muhtarlarımız ile toplanıyoruz yine yaklaşık 3 aydır da Halk Günü Toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Burada da vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan ilgili birim amirlerimize iletiyoruz” dedi.

Bunların kendilerine yetmediğini ifade eden Ürkmezer; “ Bu çerçevede ulaşamadığımız insanlarımızı da düşünerek, vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret etmeyi istedik ve bu ziyaretler esnasında görüşlerini, önerilerini, düşüncelerini, taleplerini öğrenmek istedik. Bu bağlamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığı ile bu projeyi başlattık ve bir ekip oluşturduk. Bu arkadaşlarımız Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz işbirliğinde yaklaşık bir hafta süren eğitime tabi tutuldu. Ardından arkadaşlarımıza standart bir giyim ve kimlik oluşturduk” diye konuştu.

Proje doğrultusuna oluşturulan ekibin Safranbolu’da yaşayan tüm vatandaşların kapısını çalacağına dikkat çeken Ürkmezer; “Hane Ziyaretlerinden nasıl bir durumda yaşadıklarını, belediye ve kaymakamlık hizmetleri hakkında neler düşündüklerini, önerilerine kadar her türlü dertlerini dinleyeceğiz. Arkadaşlarımız üçerli gruplar halinde muhtarlarımız ile işbirliği içerisinde Emniyet Müdürlüğümüz koordinasyonu ile bu çalışmaları gerçekleştirecekler. Ziyaret ettikleri evlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Valimizin ve benim selamlarımızı iletecekler” dedi.

Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; “ Oluşturulan SADEP Yönetimi olarak kayıtları inceleyerek, çatısı akan, elektrik problemi olan, evde bakım ihtiyacı, kişisel bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız var. Bizim kaymakamlık ve belediye olarak bütün imkânlarının öncelikle dezavantajlı vatandaşlara doğrultulması gerektiğini düşünüyorum. Belki kredi borcu olan vatandaşımız da olacak, bu anlamda belki yardımcı olamayacağız ama onları da doğru yola yönlendirmek için çalışacağız. En başta söylediğim gibi ziyaret edilmedik hane, çalınmadık kapı, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmayacağız. Esas olan vatandaşı dinlemek, derdine çare olma. Bu doğrultuda tespitler yapacağız. Zaten Sosyal Devlet anlayışı da bunu gerektirir” dedi.

“Proje için tüm ekiplerimiz hazır”

Safranbolu Acil Destek Programı kapsamında Kaymakamlık ve Belediyenin tüm ekiplerinin hazır olduğunu dile getiren Ürkmezer konuşmasını şöyle tamamladı; “ Biz bu proje kapsamında tüm vatandaşlarımızın evlerine misafir olmaya ve dertlerini dinlemeye talibiz. İnşallah zaman zaman bende arkadaşlarıma katılacağım. Bu bağlamda evlerine misafir olacağımız vatandaşlarımızı Emniyet Müdürlüğümüz ve Muhtarlıklarımız vasıtası ile bilgilendireceğiz. Bu vesile ile kötüye kullanmak isteyenlerinde önüne geçmiş olacağız. Allah bizlere hedeflerimize ulaşmayı nasip etsin. Bu projede sadece Safranbolu’da yaşayıp, sesini çok çıkaramayan, dezavantajlı ya da devletin kendisine ulaşmasını bekleyen vatandaşları hedefliyoruz. Bizler Kaymakamlık ve Belediye olarak vatandaşların taleplerini yerine getirebiliyor isek ne mutlu bize. Proje kapsamında emeği geçen ve bundan sonra emeği geçecek olan herkese teşekkür ediyor mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.”