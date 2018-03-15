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Safranbolu Belediyesi’nde kadro sınav heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi’nde taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavları başladı.

Safranbolu Belediyesi’nde kadro sınav heyecanı

Safranbolu Belediyesi’nde taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavları başladı. İşçilerden 309’u sınava girmeye hak kazanırken, sınav süreci devam ediyor.
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK )gereği işçi kadrosuna geçiş sınavları başladı. Taşeron işçilerin kadroya geçebilmeleri için sınav kurulunun önünde sözlü sınava tabi tutuluyor. Belediyenin çeşitli toplantı salonunda gerçekleştirilen sınavlarda işçilerin heyecanları dikkat çekiyor. Taşeron kadro sınav sonuçları 2 Nisan’da tamamlanacak.
Yapılan sözlü sınavın içeriği hakkında bilgi veren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Sınavlarımızı sözlü sınav şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu hafta Pazartesi başlayan sınavlar yarın sona erecek . Sınav sorularımız, valilikteki komisyon tarafından belirlenip özel zarflarda bize geldi. Komisyon üyelerimiz zarfı açıyor ve grup grup çalışanlarımızın eğitim seviyelerine göre soruları soruyorlar. Belediyemizle ilgili gözlemleri, yaptıkları işlerle ilgili bilgiler alınıyor. Ondan sonra da sorular kısmına geçerek sınavı uyguluyorlar.’’ dedi.

Safranbolu Belediyesi’nde kadro sınav heyecanı

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