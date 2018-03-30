Safranbolu İMKB “Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışmasında”

Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu ödülüne sahip, Türkiye’nin müzik platformu fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, 21. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi elemelere kaldı.

Safranbolu Kaymakamlığının da desteklediği Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerini finalde görmek isteyen Safranbolulular akıllı telefonlarına fizy uygulamasını indirerek liseler arası müzik yarışması bölümünden bir hafta süre ile oy kullanabilecek.