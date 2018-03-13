Safranbolu tarihi çarşıda temizlik

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Tarihi Çarşı’da cadde ve sokaklar yıkandı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu’nun bir dünya kenti olduğunu, bu nedenle gerek yerli gerekse yabancı misafirlere görsel olarak hizmet etmek zorunda olduklarını ifade etti.

Tarihi Çarşı esnafının kendisine ulaşarak caddelerin yıkanması talebinde bulunduğunu belirten Ürkmezer, "Hali hazırda belediye olarak zaten rutin temizlik işlerimizi ve yıkama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bağlamda esnaf arkadaşlarımızın taleplerini yerine getirmek amacıyla ekiplerimize gerekli talimatı verdik. Yıkama çalışmamız esnafımızın işlerini etkilememek ve misafirlerimizi rahatsız etmemek adına akşam saatlerinde yapıldı. Kaymakamlık ve Belediye olarak Dünya Miras Kenti, turizm kenti olan Safranbolu’muzda halkımızın taleplerini yerine getirmek, Safranbolu’yu daha yaşanılır bir kent yapmak adına çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" dedi.