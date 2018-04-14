Safranbolu TSO Meclis Başkanlığı’nda Ünal dönemi

Safranbolu TSO’da gerçekleştirilen ve 3 adayın yarıştığı meclis başkanlığı seçiminde işadamı Cengiz Ünal Safranbolu TSO Meclis Başkanı olarak seçilirken, yönetim kurulu başkanı Ali Sami Acar ise yeniden güven tazeledi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın organ seçimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş ve oy kullanan 280 üye 17 meclis üyesini seçmişti. Geçtiğimiz hafta yapılan seçimler sonrası 17 meclis üyesi yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile meclis başkanının seçimini gerçekleştirdi.

Tek liste olarak girilen seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar güven tazelerken, Metin Çakır, Eyüp Öztürk, Osman İyigüngör ve İsmail Hayri Boyacı yeni dönem yönetim kurulu listesini oluşturdu.

Meclis Başkanı Cengiz Ünal

Daha sonra gerçekleştirilen meclis başkanlığı seçiminde ise Cengiz Ünal, Koray Erikci ve Tuncay Coşkun yarıştı. Diğer adaylardan daha fazla oy alan Cengiz Ünal seçimi kazanarak Safranbolu TSO’nun yeni dönem Meclis Başkanı oldu.

Ünal “Gün birlik beraberlik günüdür”

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına seçilen işadamı Cengiz Ünal, yeni bir sürece başladıklarını söyleyerek, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına gönül veren tüm üyeleri kucaklamakla mükellef olduklarını kaydetti.

Ünal, “Bu işin kaybedeni yok, kazananı var. Asıl amaç Safranbolu’nun kazanması olmalı. Bizim başka Safranbolu’muz yok. Eğer Safranbolu kazanacaksa geride kalan her şey teferruat. Bölgemiz iş dünyasının öncü kuruluşu olan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odamızda Meclis Başkanlığı yapmayı mevlam bizlere nasip etti. Bu yolda bizlere inanan güvenen dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri başarı ve çalışkanlık ile ödüllendirsin inşallah. Aday olan diğer arkadaşlarımı da teşekkür ediyorum. Seçim biter bitmez diğer iki arkadaşımız gelip beni tebrik ettiler. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bizler ayrıştırıcı değil bütünleyici olacağız ve Safranbolu için hiç durmadan çalışacağız. Yapılan seçimlerin şehrimize ve iş dünyamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Acar’dan teşekkür mesajı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda yeniden seçilen Ali Sami Acar, ise, “Geçen hafta gerçekleşen Organ seçimlerinden sonra bugünde Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirdik. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasında yıllardır süren birlik beraberliğin meyvelerini bu seçimde de topladık. Tam bir uyum şeklinde geçen seçimler sonucu arkadaşlarımız görevi bir kez daha beni layık gördüler. Beni bu göreve layık gören herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Seçim bitmiş olabilir ama çalışma asıl şimdi başlıyor. Safranbolu ticaretini ekonomisi daha da ileriye taşımak için atmadığımız adım kalmayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Safranbolu, Dünya Miras Kenti olan ülkemizin gözbebeği bir şehirdir. Bu ayrıcalıklı şehirde yaşamanın gurunu hissederken ona hizmet etmekten de geri durmamalıyız. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile STK’lar ve Dernekler ile uyumlu çalışmamızı giderek daha da güçlendireceğiz. Kazanan Safranbolu olacak.” diye konuştu.