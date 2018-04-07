Safranbolu TSO’da Ali Sami Acar güven tazeledi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nda(TSO) yapılan seçimlerde 8 farklı meslek grubunun genel organ seçimleri gerçekleştirildi.

17 yeni meclis üyesinin belirleneceği seçimlerde toplam 24 aday yarıştı. Yaklaşık 480 üyenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde 280 üye oy kullandı.

Mevcut başkan Ali Sami Acar’ın bulunduğu ve en yoğun mücadelenin yaşandığı inşaatçılar grubunda Ali Sami Acar, Cengiz Ünal ve Ahmet Savaş ile Mehmet Nuri Arslan, Sedat Görmüş ve Kamuran Kırtay mücadele etti. Seçimlerin sonunda 71 oy olan Ali Sami Acar, 61 oy alan Cengiz Ünal ve 63 oy olan Ahmet Savaş yeniden meclis üyesi seçilirken, Mehmet Nuri Arslan 15, Sedat Görmüş 11, Kamuran Kırtay ise 9 oy aldı.

Turizmcilerin temsil edildiği 5. grupta ise, mevcut meclis üyeleri Metin Çakır ve Özlem Urgancıoğlu, Osman Şenol-Zafer Özdemir ikilisine karşı yarıştı. Bu grupta, Çakır ve Urgancıoğlu ikilisi 32 oy alırken, Şenol ve Özdemir ikilisi ise 16 oyda kaldı.

6. grupta mevcut meclis üyeleri Koray Erikçi ve Ömer Özler, Ayhan Köse ve Yusuf Özdemir ikilisine karşı yeniden meclise girme mücadelesi verirken, kıyasıya bir yarış yaşandı. Son oya kadar devam eden mücadele sonucunda, 29 oy olan Koray Erikçi ile 28 oy alan Ömer Özler yeniden meclis üyesi seçilirken, Köse ve Özdemir ikilisi 21 oy aldı.

Tek liste ile gidilen 1. grupta Ufuk Akkuş - Fatih Namal, 2.grupta Osman İyigüngör ve Hasan Cemal Şahin, 3. grupta; Fatih Aygün ve İsmail Hayri Boyacı, 7. Grupta Şenol Karadeniz ve Eyüp Öztürk ile 8. Grupta ise Tuncay Coşkun ve Fahri Öztürk meclis üyesi seçildi.