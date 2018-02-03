HABER

Safranbolu’da 150 yıllık 2 tarihi konak alevlere böyle teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 08:14 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç katlı iki tarihi konak çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Safranbolu’da 150 yıllık 2 tarihi konak alevlere böyle teslim oldu

Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak'ta Kasım Uğur'a ait yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen 3 katlı konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçersinde kiracı olarak kalan Kaçak Camii imamı Abdi Ulu’nun oturduğu konağın bacasından çıkan yangında alevler bir anda tüm binayı sardı. Komşuların ihbarı sonucu imam Ulu ve ailesi kendisini güçlükle dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Hızla yayılan alevler bu sırada bitişikteki Muhammet Yalçın'a ait 3 katlı tarihi eve de sıçradı. Yaklaşık 1,5 saat sonra yangın söndürülürken, her iki konakta kullanılamaz hale geldi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer ile ilçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

Ürkmezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada '' İlk belirlemelere göre yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor. Can kaybı olmaması sevindirici.

Anne ile oğlunun feci ölümü! Komşular sokağa çıktığında...

Safranbolu'nun bir değerinin daha gitmesi ise üzücü'' dedi.

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

En Çok Okunan Haberler

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldı

İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldı

Alman dergisinden flaş iddia: 4 FETÖ'cü askere iltica hakkı

Alman dergisinden flaş iddia: 4 FETÖ'cü askere iltica hakkı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar-Diyanet tartışmasına Ahmet Hakan da katıldı!

Adnan Oktar-Diyanet tartışmasına Ahmet Hakan da katıldı!

Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal!

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal!

Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.