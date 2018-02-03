Safranbolu’da 150 yıllık 2 tarihi konak alevlere böyle teslim oldu

Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak'ta Kasım Uğur'a ait yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen 3 katlı konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İçersinde kiracı olarak kalan Kaçak Camii imamı Abdi Ulu’nun oturduğu konağın bacasından çıkan yangında alevler bir anda tüm binayı sardı. Komşuların ihbarı sonucu imam Ulu ve ailesi kendisini güçlükle dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Hızla yayılan alevler bu sırada bitişikteki Muhammet Yalçın'a ait 3 katlı tarihi eve de sıçradı. Yaklaşık 1,5 saat sonra yangın söndürülürken, her iki konakta kullanılamaz hale geldi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer ile ilçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.
Ürkmezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada '' İlk belirlemelere göre yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor. Can kaybı olmaması sevindirici.
Safranbolu'nun bir değerinin daha gitmesi ise üzücü'' dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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