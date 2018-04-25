Safranbolu’da

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer başkanlığında "bağımlılıkla mücadele" toplantısı yapıldı.

Belediye Meclisi salonunda yapılan toplantıda konuşan Fatih Ürkmezer, bağımlılıkla ilgili önemli bir mücadele başlattıklarını ve sonuna kadar da gideceklerini söyledi.

Safranbolu’daki esnaflarla bir araya gelerek özellikle kahvehane, kafe, restoran gibi yerlerde sigara içilmemesiyle ilgili fikir birlikteliğine vardıklarını kaydeden Ürkmezer, "Konuyla ilgili savcılığımız, emniyet güçlerimiz, jandarmamız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, üniversitemiz, Müftülüğümüz yani kısaca tüm birimlerimizle ortak hareket ediyoruz. Ne yazık ki her 10 kişiden biri bağımlı olmaya aday. Çocuklarda bu rakamlar çok daha endişe verici. Özellikle çocuklarımızla ilgili önemli projeler üretiyoruz. Bu nedenle gerek okumaya, gerekse spora ve sosyal aktivitelere yönlendiriyoruz. Son yıllarda bilgisayar ve cep telefonları çocuklarımızı bağımlı hale getirdi. Online oyunlar, oturduğu yerden sohbet, çocuklarımızın sosyal medyaya bağımlı olmalarına neden oluyor. Gençler ve çocuklar nerdeyse tamamen arkadaşları ile fotoğraf çekmek için bir araya geliyorlar. Yine bazı yerlerde tütün mamulleri satıldığını da tespit ettik. Buralarda da gereke cezalar verildi ve tedbirler alındı” diye konuştu.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak diğer tüm kurumlarla mücadeleyi sürdüreceklerini de ifade eden Ürkmezer şunları söyledi, “Bu bağlamda bağımlılıkla mücadelede hepimize görev düştüğü gibi ailelere de büyük görev düşmekte. Ailelerden çocuklarına daha fazla zaman ayırmalarını, onları dinlemelerini, sosyal aktivitelere yönlendirmelerini tavsiye ediyorum."

Toplantıya, Safranbolu Cumhuriyet Savcısı Ali Kutlamış Memiş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emin Oktay Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, İlçe Müftüsü Hasan Güneş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ürkmezer, toplantı sonunda Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM)’de üretilen ve üzerinde ‘Düşmandan Kurtulmak İçin, Onu İyi Tanımak Gerekir’ yazılı temsili bağımlılık maddeleri olan kutuyu Safranbolu Toplum Sağlığı Merkezine verdi.

Toplantıya Safranbolu Cumhuriyet Savcısı Ali Kutlamış Memiş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emin Oktay Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, İlçe Müftüsü Hasan Güneş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, KYK İdarecileri ile Safranbolu Toplum Sağlığı Müdürlüğü’nden Dr. Hasan Hüseyin Mermerkaya katıldı.



