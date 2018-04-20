Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlayan ve Safranbolu’daki tüm okulları kapsayan “Safranbolu’da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor” projesi kapsamında film gösterimleri devam ediyor.

Proje kapsamında devam eden çeşitli animasyon film gösterimlerine minik öğrenciler büyük ilgi gösterirken Safranbolu’da köylerde ve mahallelerde daha önce sinemaya gitmemiş çocukların, sinemayla tanışmasını amaçlanıyor. Sinema izlemenin çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli uyaranlar olduğunu, çocuklar üzerinde bıraktığı izleri önemsediklerini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Maddi ya da ulaşım imkanı olmayan çocuklarımızı sinemayla buluşturmayı amaçladık, iyi bir gelecek inşa etmek istiyorsak öncelikle çocuklarımızın bir çok alanda bilgi sahibi olmalarını sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımızın izlediği filmlerin yaşına, seviyesine uygun ve motive edici nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik sosyal ve kültürel anlamda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sinema gösterimlerinde çocuklara eşlik eden Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri çocuklarla yakından ilgilenerek, patlamış mısır ve su ikramında bulundu.