HABER

Safranbolu’da çocuklar sinemayla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Safranbolu’da çocuklar sinemayla buluşuyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlayan ve Safranbolu’daki tüm okulları kapsayan “Safranbolu’da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor” projesi kapsamında film gösterimleri devam ediyor.
Proje kapsamında devam eden çeşitli animasyon film gösterimlerine minik öğrenciler büyük ilgi gösterirken Safranbolu’da köylerde ve mahallelerde daha önce sinemaya gitmemiş çocukların, sinemayla tanışmasını amaçlanıyor. Sinema izlemenin çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli uyaranlar olduğunu, çocuklar üzerinde bıraktığı izleri önemsediklerini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Maddi ya da ulaşım imkanı olmayan çocuklarımızı sinemayla buluşturmayı amaçladık, iyi bir gelecek inşa etmek istiyorsak öncelikle çocuklarımızın bir çok alanda bilgi sahibi olmalarını sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımızın izlediği filmlerin yaşına, seviyesine uygun ve motive edici nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik sosyal ve kültürel anlamda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Sinema gösterimlerinde çocuklara eşlik eden Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri çocuklarla yakından ilgilenerek, patlamış mısır ve su ikramında bulundu.

CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haberYargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber
AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum!

Ak Parti vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

Ak Parti vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.