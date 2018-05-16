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Safranbolu'da geleneksel mahalle iftarları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

Safranbolu'da geleneksel mahalle iftarları başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, her ramazan ayında geleneksel olarak yapılan mahalle iftarları yapılmaya başlandı.

Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde başlayan iftarlara mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Akşam ezanının okunmasıyla dualar edildi, iftar yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinlilere karşı yapmış olduğu katliamdan dolayı ramazan ayına buruk girdiklerini söyledi.

Başta Kudüs'te zulme uğrayanlar olmak üzere bütün Müslümanlara Allah'tan sabır dileyen Ürkmezer, "Safranbolu'da ramazanın ilk gününde hem kaymakamlık hem de belediyedeki mesai arkadaşlarımızla beraber bu mahallede bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bizler, sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Mesai arkadaşlarımızla, 'köylerde ve mahallelerde ulaşamadığımız kimse olmasın' düsturuyla çalışıyoruz. İnşallah 30 gün boyunca hafta içi her gün olmak üzere bütün mahallelerimizde iftarlarda sizlerle olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ramazan ayı süresince Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda çeşitli etkinlikler olacağını aktaran Ürkmezer, Osmanlı döneminden kalan geleneksel ramazan akşamlarını yaşatacaklarını sözlerine ekledi.

İftarın ardından çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı.

- Karabük Belediyesi bin kişiyi iftarda buluşturdu.

Öte yandan Karabük'te de vatandaşlar, belediye tarafından kurulan ve hayırseverler tarafından desteklenen bin kişilik çadırda ilk iftarını yaptı.

Kent Meydanı'na kurulan çadıra gelen vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın ülke için hayırlı olmasını dileyerek, çadırın dışında her akşam ayrı bir mahallede ramazan şenlikleri düzenleneceğini ifade etti.

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