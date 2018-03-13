Safranbolu’da ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi devam ediyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer, "Hoş Geldin Bebek" projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ikinci ziyarete Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer’e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan eşlik etti.

Yeni bebekleri bulunan 4 aileyi ziyaret eden Ürkmezer, ailelere yeni bireylerin katılması her zaman mutluluk ve heyecan kaynağı olduğunu söyleyerek, “ ‘Hoş Geldin Bebek’ projemizde ailelerin sevinçlerine ortak olmayı, onları bu en mutlu günlerinde yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Bizler geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için çalışmaktayız. Devletimizin bizlere verdiği imkanalar doğrultusunda onlara her zaman en iyi koşulları sağlamaya gayret göstereceğiz. İnşallah onlarda ileride güzel ülkemizde birbirinden başarılı bireyler olarak hizmet verecekler. Bu vesile ile yeni doğan bebeklerimize aile saadeti içerisinde sağlıklı huzurlu bir ömür diliyor, ailelerine, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum.

Ürkmezer, Safranbolu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan ‘’Hoş Geldin Bebek’’ projesi kapsamında aileleri ziyaret etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.