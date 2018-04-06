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Safranbolu'da "Karımı Gördünüz mü?" adlı filmin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Bülent Pelit'in yaptığı ve Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın, İvana Sert gibi isimlerin oynadığı "Karımı Gördünüz mü?" isimli filmin galası Safranbolu'da yapıldı

Yönetmenliğini Bülent Pelit'in yaptığı "Karımı Gördünüz Mü?" isimli filmin galası, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapıldı.

Safranbolu'da bir kafede yapılan galaya, filmin yönetmeni Pelit, oyunculardan Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın ve İrfan Aslanhan katıldı.

Açıkalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil hikayesinin anlatıldığı aksiyon-komedi türü filmde, argo dili kullanmamaya çalıştıklarını söyledi.

Filmin oyuncularından İvana Sert ile aralarında geçen tartışmalara açıklık getiren Açıkalın, filmlerde tiyatro eğitimi almış insanların oynatılmasından yana olduğunu ifade etti.

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Karımı Gördünüz Mü? gala Nuri Alço Peker Açıkalın Safranbolu

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