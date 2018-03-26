Safranbolu’da öğrencilerin sinema keyfi

Safranbolu’da ‘Çocuklar sinemayla buluşuyor” projesi kapsamında öğrencilere film gösterimleri yapılıyor
Proje kapsamında Patron Bebek adlı animasyon film gösterimi Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi ve Safranbolu Ovacuma İlköğretim Okulu ile devam etti.
Her iki okulda da öğrencilerin filme ilgisinin yoğun olduğu gözlenirken, Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli de çocuklara patlamış mısır ve su ikramında bulundu.
Ailelerden olumlu geri dönüşlerin olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, amaçlarının çocukların sosyal yönden gelişmelerini, kötü bağımlılıklardan uzak durmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Proje kapsamında film gösterimlerinin Safranbolu’daki tüm okulları kapsadığı belirtildi.
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