HABER

Safranbolu'da "Safran Hasadı" etkinliği düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran için düzenlenecek etkinlikte "safran güzeli" seçilecek

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran için "Safran Hasadı" etkinliği düzenlenecek.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından 19-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte ilk kez "safran güzeli" seçilecek.

Vakıf başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Safranbolu'nun adını safrandan aldığını hatırlatan Dizdar, "Bu yıl etkinliğin ikincisini düzenleyeceğiz. Vakıf olarak Safranbolu'yu tarihi ve kültürel değerleriyle korumanın yanında turizme de farklı ivmeler kazandırmanın peşindeyiz. Sadece tarihi evlerimizle değil de Safranbolu'yu farklı değerlerle de tüm Türkiye'ye ulusal ve uluslararası basında da gündeme getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Safranın en büyük değer olduğunu aktaran Dizdar, şunları kaydetti:

"Bunun daha önceki yıllarda öneminin daha az olduğunu düşünerek çalışmalarımıza hep bu yönde ilerletiyoruz. Safran hasadı etkinliğimizi yapmamızın asıl amacı da bu. Safran tarlasında safran hasadı olacak, panel olacak. Çok değerli bir profesörümüz safranın etkileri üzerine bilgiler verecek. Yemek yarışmamız olacak ve en son gün de ilkini gerçekleştireceğimiz inşallah 'safran güzeli'ni seçeceğiz."

Dizdar, "safran güzeli" yarışması için hazırlıkların devam ettiğini, duyuruları ekim ayı başında yapacaklarını sözlerine ekledi.

PARTNERAşık oldu herkes onu tanıdıAşık oldu herkes onu tanıdı
Kuşadası'nda bot faciasınden kurtulan Suriyeli tutuklandı- YenidenKuşadası'nda bot faciasınden kurtulan Suriyeli tutuklandı- Yeniden
Kuşadası'nda tekne faciasınden kurtulan Suriyeli tutuklandıKuşadası'nda tekne faciasınden kurtulan Suriyeli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük safran Safranbolu Şefik Dizdar

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Kabe'de inanılmaz anlar!

Kabe'de inanılmaz anlar!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Apartmandan gelen gizemli seslerin sırrını kimse çözemedi

Apartmandan gelen gizemli seslerin sırrını kimse çözemedi

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 polis alacak! İşte PMYO 2018 yılı polis alımı için başvuru şartları!

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 polis alacak! İşte PMYO 2018 yılı polis alımı için başvuru şartları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.