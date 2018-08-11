Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran için "Safran Hasadı" etkinliği düzenlenecek.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından 19-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte ilk kez "safran güzeli" seçilecek.

Vakıf başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Safranbolu'nun adını safrandan aldığını hatırlatan Dizdar, "Bu yıl etkinliğin ikincisini düzenleyeceğiz. Vakıf olarak Safranbolu'yu tarihi ve kültürel değerleriyle korumanın yanında turizme de farklı ivmeler kazandırmanın peşindeyiz. Sadece tarihi evlerimizle değil de Safranbolu'yu farklı değerlerle de tüm Türkiye'ye ulusal ve uluslararası basında da gündeme getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Safranın en büyük değer olduğunu aktaran Dizdar, şunları kaydetti:

"Bunun daha önceki yıllarda öneminin daha az olduğunu düşünerek çalışmalarımıza hep bu yönde ilerletiyoruz. Safran hasadı etkinliğimizi yapmamızın asıl amacı da bu. Safran tarlasında safran hasadı olacak, panel olacak. Çok değerli bir profesörümüz safranın etkileri üzerine bilgiler verecek. Yemek yarışmamız olacak ve en son gün de ilkini gerçekleştireceğimiz inşallah 'safran güzeli'ni seçeceğiz."

Dizdar, "safran güzeli" yarışması için hazırlıkların devam ettiğini, duyuruları ekim ayı başında yapacaklarını sözlerine ekledi.

