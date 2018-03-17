Safranbolu’da şehitleri için Mevli_i Şerif okutuldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Safranbolu belediyesi tarafından Ulu camide Hakkâri’de vatani görevini yaparken hain terör örgütü ile çıkan çatışma esnasında 1993 yılında şehit olan Mustafa Arık için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Safranbolulu vatandaşların akın ettiği Ulu Camii hınca hınç dolarken, Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli vatandaşlara helva, güllü lokum, pide ve ayran ikramında bulundular.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Dr. Fatih Ürkmezer, cennet vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden kahraman vatan evlatları ve gazileri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Ürkmezer, “Bugün şehidimiz Mustafa Arık adına Ulu Camii de şehidimizin isminin verildiği okulumuzun öğrencileri tarafından bir mevlit programı düzenlendi. Yine içerisinde bulunduğumuz hafta malumunuz üzere şehitler haftası. Bu hafta ve yaklaşık 40 gün önce Şehit düşen evladımızın da verdiği duygu yoğunluğu ve halkımızın da sahiplenmesi ile çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu gün gerçekleştirilen etkinliğe sağ olsun vatandaşlarımız yoğun katılım gösterdiler. Ben tüm Safranbolulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.