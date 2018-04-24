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Safranbolulu öğrenciler yabancı akranlarını ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:38 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen Dünya Miras Şehirleri çocukları, okulları ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen Dünya Miras Şehirleri çocukları ilçedeki okulları ziyaret etti.

Tataristan'ın Alabuga ve Bolgar kentlerinden gelen çocuklar, Altın Safran ile Ünsal Tülbentçi ilkokullarını, Bulgaristan'ın Nesebar şehrinden gelen çocuklar da Antepoğlu İlkokulu ve ortaokulunu ziyaret etti.

Konuk öğrenciler, Safranbolulu öğrencilerle tanıştı, sohbet etti ve halk oyunları gösterisi sundu.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kardeş şehirlerden gelen öğrencilerle Safranbolu'daki çocukların kaynaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun Osmanlı'dan bugüne kendini korumuş önemli bir kent olduğunu ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Bizler de bu güzellikleri gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından gelen misafirlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kentimizde Bulgaristan ve Tataristan'dan gelen çocukları üç gün boyunca konuk ettik.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda Safranbolulu öğrencilerle birlikte muhteşem bir güne imza atan çocuklar, hemen ertesi gün yine ilçemiz okullarını ziyaret ederek hem okullar hakkında bilgi aldılar hem de yaşıtları ile kaynaşma fırsatı buldular. Misafir öğrencilerimiz ülkelerinin kültürlerini yansıtan halk oyunlarından da örnekler sundular."

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fatih Ürkmezer Karabük Safranbolu

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