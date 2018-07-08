Safranbolu'nun güzellikleri gün yüzüne çıkıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Safranbolu Belediyesi arasında yapılan protokolle 17 tarihi ev restore edilecek.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçasu Mahallesi'nde bulunan 17 evin restorasyon projesinin tamamlanması için çalışmaların başladığını söyledi.

Akçusu Mahallesi'nin daha önce dere ıslah ve çevre düzenlemesinin yapıldığını ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Sadece dere ıslahıyla iş bitmiyor. Safranbolu'yu Safranbolu yapan tarihi evler burada da var. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yaptığımız görüşmelerde önerimizi sunduk. Burada Tarihi Kentler Birliği ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfının bize büyük bir desteği oldu. Görüşmelerde buradaki 17 evin restorasyon projesinin hazırlanması için yarım milyon liralık destek sağlanacak bize. Belediyemizin de katkısı olacak. Projenin hepsini Safranbolu'da ikamet eden mimarlar yapacak. Biz buradaki 17 evin projelerinin tamamını hazır hale getirmiş olacağız. Buraya turizm anlamında katkı sağlamış olacağız."