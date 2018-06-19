Sağanak nedeniyle İzmir-Bandırma tren seferlerine iptal

MANİSA (AA) - Manisa'da şiddetli sağanak ve dolu sonucu dereler taştı, demiryolunun hasar görmesi nedeniyle İzmir-Bandırma tren seferleri iptal edildi.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, Saruhanlı, Kula, Sarıgöl, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde su baskını ve dere taşkınına yol açtı.

Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye-İshakçelebi mahalleleri arasından geçen Manisa-Akhisar tren yolu hattı yağıştan zarar gördü. Olay yerine gelen ekipler iş makineleriyle onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar nedeniyle İzmir-Bandırma seferi yapan trenler karşılıklı durduruldu.

Kula İlçesi Güvercinlik Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu dere kenarındaki hayvan besihanelerini ve samanlıkları su bastı. Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerince bölgede su tahliye çalışması yapıldı.

Mahallede yaşayan İsmail Delibay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak sonrası sel oluştuğunu söyledi.

Su kanalının bir anda yükseldiğini anlatan Delibay, şunları belirtti:

"Kanalın taşması sonucu komşunun besihanesi su doldu. Samanlıkta bulunan saman paketleri sel sularında yüzmeye başladı. Hayvanlarını zor da olsa kurtardık. Çok korktuk. Hayati tehlike atlattık, aynı şekilde yarım saat daha devam etseydi evlerimizde bile can tehlikemiz vardı."