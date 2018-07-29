Sağanak sonrası Eskihisar sahilinde kirlilik

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de iki gün önceki sağanak sonrasında derelerden denize akan sularla birlikte gelen odun, tahta parçaları ve çamur kalıntıları Eskihisar sahilini kirletti.

Kocaeli'de cuma günü etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası derelerle sürüklenen tahta, odun ve çamur kalıntıları nedeniyle Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde kirlilik yaşandı.

Sabah yürüyüş yaparken Eskihisar sahilinin kirliliğiyle karşılaştığını söyleyen Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan, "Pazar sabahı kalktık sahilde yürüyüş yaparken tüm sahilin kirlendiğini gördüm. Hemen 181 ve 153 ‘ü arayarak sahil boyunca oluşan kirliğili bildirdim. Bir kaç gündür bölgemize çok aşırı yağmur yağmasından dolayı derelerden denize akan suların kalıntıları nedeniyle deniz kirlendi" diye konuştu.

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