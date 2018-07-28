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Sağanak sonrası yollar çamurla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Sungurlu ve Bayat ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bazı yollar suyun çekilmesinin ardından tamamen çamurla kaplandı.

Sağanak sonrası yollar çamurla kaplandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ve Bayat ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bazı yollar suyun çekilmesinin ardından tamamen çamurla kaplandı.
Sungurlu ve Bayat ilçelerinde sağanak, sele neden oldu. Sel suları nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Yollar, suların çekilmesinin ardından çamur deryasına döndü. Araçlarda mahsur kalan sürücüleri jandarma, Karayolları ve Özel İdaresi ekipleri kurtardı. Ekiplerin çalışmasıyla karayolunda trafik yeniden normale döndü.
Bazı tarım arazileri ise yağış nedeniyle su altında kaldı.

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Sağanak sonrası yollar çamurla kaplandıSağanak sonrası yollar çamurla kaplandıSağanak sonrası yollar çamurla kaplandı

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