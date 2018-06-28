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Sağanak ve elektrik yüklü bulutlar hava trafiğini olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da etkili  olan sağanak  ve elektrik yüklü CB (cumulonimbus) bulutları nedeniyle  İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak olan uçaklar 30 dakika ile 1 saat arasında hava da tur atamak zorunda kaldı.

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da etkili olan sağanak ve elektrik yüklü CB (cumulonimbus) bulutları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak olan uçaklar 30 dakika ile 1 saat arasında hava da tur atamak zorunda kaldı. İniş yapacak 6 uçak ise başka havalimanılarına yönlendirildi.

6 UÇAK BAŞKA HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ
Yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken Onur Hava Yolları'nın Bodrum ile Türk Hava Yolları'nın Dublin ve Franfurt uçakları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. THY'nin Malaga uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na inerken yine THY'nin Ljubliana ve Moskova uçakları ise Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.

NEDEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA İNİYOR
Kısaca CB (kümülonimbus-cumulonimbus) olarak adlandırılan bu tür bulutlar, uçakların sistemlerine zarar verebilecek düzeyde elektrik yüküne sahip. Pilotlar bu tür bulut oluşumlarının içine girmiyor. Etraflarından dolaşarak uçuyor. Ancak CB bulutları bazen uçaklar emniyet mesafesini korusa bile uçakların yoğun olarak elektrik kullandığı radar veya avionik sistemlerine zarar verebiliyor.

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