Sağanak yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da etkili olan gök gürültülü yağış nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği 10 dakika durduruldu.

Akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış, dolu, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (Elektrik Yüklü Bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı'na inecek olan uçaklar bir süredir iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı. Kalkış yapacak uçaklar ise pist başında 10 dakika beklemek zorunda kaldı.

