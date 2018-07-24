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Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 05:50 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.
Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un birçok noktasında görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur mega kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şimşekler ise gece boyunca şehri aydınlattı.
İstanbul genelindeki yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkilediSağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkilediSağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi

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