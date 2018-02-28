Sağanak yağmur dereyi taşırdı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in kuzeyindeki ilçesi Kınık'ta etkili olan yağmur sonrası, Karadere'de taşkın oldu. Dere üstündeki köprü, sular altında kalarak ulaşıma kapandı.

Kınık ilçesinde bu sabah başlayarak saat 13.00'e kadar etkili olan yağmur nedeniyle, Kocaömer Mahallesi sınırlarındaki Karadere'de taşkın oldu. Dere üstündeki köprü sular altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Metoroloji yetkilileri, yağışlı havanın pazar gününe kadar süreceğini açıkladı.