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Sağanakta Atatürk büstüne şemsiye tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Ramazan etkinliğinde türkücü Aydın Aydın'ın verdiği konseri izlemeye gelen vatandaşlar, sağanağa rağmen alanı terk etmedi.

Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Ramazan etkinliğinde türkücü Aydın Aydın'ın verdiği konseri izlemeye gelen vatandaşlar, sağanağa rağmen alanı terk etmedi. Vatandaşlar sırılsıklam olurken, küçük bir kız çocuğu konserin verildiği parkta bulunan Atatürk büstüne, ıslanmasın diye şemsiye tuttu. Irak sınırına en yakın yerleşim merkezlerinden Uludere'de, belediye tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında türkücü Aydın Aydın'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların katıldığı konser sırasında şiddetli yağış başladı. Sağanağa rağmen vatandaşlar etkinliğin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nı terk etmeyerek, konseri izledi. KÜÇÜK KIZ, ATATÜRK BÜSTÜNE ŞEMSİYE TUTTU İlçe sakinlerinin, sandalyeleri kafalarının üzerine tutarak yağmurdan korunmaya çalıştıkları görüldü. Sağanak sırasında bazı kişiler sırılsıklam ıslanırken, küçük bir kız çocuğu, aldığı şemsiyeyi, parkta bulunan Atatürk büstüne tutarak ıslanmasına engel olmaya çalıştı. 'TERÖR BİTTİ, HUZUR GELDİ' Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, başarılı operasyonların sonucunda terörün temizlenmesiyle bölgeye huzurun hakim olduğunu söyledi. Uludere ilçesinde uzun yıllar sonra ilk kez konser ve bir etkinlik düzenlendiğini belirten Yakınoğlu, "Uludere ilklerden birini yaşıyor diyebilirim. Bölgedeki başarılı terör operasyonları sonucu, terörün temizlenmesi ve huzurun hakim kılınmasıyla birlikte gördüğünüz gibi sokaklarımız cıvıl cıvıl. Vatandaşlarımız akşam oldu mu gönül rahatlığıyla sokaklarda gezip eğleniyorlar, vakit geçiriyorlar. Her gün iftar çadırları kuruyoruz ve yüzlerce vatandaşımız iftara geliyor. Yine her gün Ramazan etkinlikleri yapıyoruz. Geleneksel Hacivat ve Karagöz orta oyunu, tiyatro oyunları gibi gösteriler yapıyoruz" dedi.

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