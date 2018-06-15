Sağanaktan böyle korundular

Mehmet İNAN- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, dolu yağışı ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı Ak Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreni, aniden bastıran yağmur nedeniyle kısa sürdü. Yağmurdan korunmak istenen partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posterinin altına ve oturdukları koltukları havaya kaldırarak korunmaya çalıştı.
Öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak, dışarıdakilere zor anlar yaşattı. Dağ ilçeleri Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Kent merkezinde fırtına ile bastıran ani sağanak nedeniyle vatandaşlar koşarak işyerlerine sığınırken şemşiyeler kullanılamaz hale geldi.
Ak Parti Bursa İl Teşkilatı'nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin bahçesindeki düzenlediği bayramlaşma töreni, kısa sürdü. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması devam ederken bastıran yağmur nedeniyle partililer tören alanındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posterinin altına saklanıp oturdukları koltukları havaya kaldırarak korunmaya çalıştı.
Meteroloji, sağanağın devam edeceğini duyurdu.
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