RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kararsız seçmenimiz de ülkenin güçlü olması için 'yola devam' diyecek. Buna yürekten inanıyorum. Sağduyu kazanacak. Ülkemiz bu coğrafyada güçlü olacak." dedi.

Bak, Rize'nin Pazar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti, ardından ilçede yapımı süren yatırımları inceledi.

Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir seçime girmeye hazırlandıklarını belirterek, büyük projelere imza atmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ülkede çakılı çivisi bulunmayanların aday olduğunu, milletin buna en güzel cevabı vereceğini ifade etti.

Türkiye üzerinden bu coğrafyaya yönelik saldırılar olduğuna işaret eden Bak, saldırıların Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi ile denendiğini, bunlara milletin kararlı şekilde karşı çıktığını vurguladı.

Türkiye'nin hayallerinin gerçeğe dönüştürülmesi için çalıştıklarını kaydeden Bak, Karadeniz'i Doğu'ya bağlayan 138 yıllık hayali, Ovit Tüneli'ni tamamladıklarını belirtti.