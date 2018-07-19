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Sağlığına kavuşturduğu kızıl şahini doğaya saldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 20:58 | Son Güncelleme

Sağlığına kavuşturduğu kızıl şahini doğaya saldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, sağlığına kavuşturulduktan sonra doğaya salındı.

İlçe merkezindeki Havuzlu Bahçe Tesislerindeki kafeterya binasına çarparak düşen kızıl şahin, işletmeci Raşit Akar tarafından Bozkurt Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel'e teslim edildi.

Yücel, 2 gün beslediği kızıl şahini, eski gücüne kavuştuktan sonra doğaya bıraktı. Ormanlık bir alana bırakılan şahin, bir ağacın dalında 15 dakika bekledikten sonra uçarak gözden kayboldu.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl şahinin bölgede nadir görülen bir kuş türü olduğunu belirterek, "Koruma altına aldıktan sonra Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi vererek kuşu iki gün ciğerle besledik. Vücudunda herhangi bir yara, kırık yoktu. Bitkin düşmüştü. Eski gücüne kavuşan şahini son kontrolleri yaptıktan sonra bugün doğaya saldık." dedi.

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