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Sağlık Bakanı Demircan, acilleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul’da yoğunluğu fazla olan devlet hastanelerinin acillerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.İl Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı için geldiği İstanbul’da, programın ardından devlet hastanelerinin acillerini gezen Bakan Demircan, acillerdeki yoğunluğu azaltmak için çıkarılan genelgenin uygulamasını yerinde inceledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul’da yoğunluğu fazla olan devlet hastanelerinin acillerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı için geldiği İstanbul’da, programın ardından devlet hastanelerinin acillerini gezen Bakan Demircan, acillerdeki yoğunluğu azaltmak için çıkarılan genelgenin uygulamasını yerinde inceledi. Hastane yöneticilerinden acillerin durumu hakkında bilgi aldı. İlk olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acilini ziyaret eden Bakan Demircan, vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, çikolata ikram etti. Hastane acillerinde yoğunluğa bağlı bazı sorunların yaşandığını belirten Demircan, “Yakın zamanda bir genelge hazırlayarak tüm illerimize gönderdik. Bu genelgede, yoğunluğun azaltılması ve gerçek acil hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için bazı düzenlemeler yer alıyor. Ben de hastane acillerini ziyaret ederek uygulamayı yerinde görmek istedim. Vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini vermenin gayreti içindeyiz” dedi.
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numunenin acillerini de gezen Bakan Demircan yetkililerden bilgi aldı.

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