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Sağlık Bakanı Demircan: "Burada bizim radyoaktif iyotumuz var, bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı yok."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: "Burada bizim radyoaktif iyotumuz var, bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı yok."

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