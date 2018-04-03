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Sağlık Bakanı Demircan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Demircan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Afrin Harekâtı’nda EYP patlaması sonucu Hakk’a yürüyen Erzurumlu Şehit UMKE Paramedik Sağlık Personeli Burak Tatar’ın cenaze merasimine katılan Bakan Demircan, tören sonrası Büyükşehir’i ziyaret ederek, Başkan Mehmet Sekmen ile görüştü. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Demircan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Sağlıkçılarımız Türkiye’yi tehdit eden terör belasına karşı Zeytin Dalı Harekâtı’nda ve bu kararların icrasında üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Harekâtta Hakk’a yürüyen bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Onlar bu vatanın vatan olmasına canlarını ve kanlarını feda eden çok değeli insanlarımız. Erzurum benim için önemli bir il. Erzurum’da 1970’li yıllarda tıp fakültesini okudum ve burada ihtisasımı yaptım. Erzurum’a gelince ayrı bir duygulanıyorum. Erzurum çok güzel bir şekilde değişmiş ve gelişmiş. Bakanlığımızla ilgili Erzurum’da fevkalade güzel yatırımlar var. Sağlık camiası Erzurum’da Türkiye standartlarının ön sıralarında yer alan hizmetler üretiyor. Sadece Erzurum için değil bölgemize ve aynı zamanda coğrafyamıza hizmetler üretecek güce ve potansiyele de sahiptir.”

Sağlık Bakanı Demircan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Demircan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Demircan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

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