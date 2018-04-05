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Sağlık Bakanı Demircan, hastanedeki yangınla ilgili açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Mehmet İlkay ÖZER-Ersan SAN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Demircan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti.

Bakan Demircan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, yangın hakkında bilgi verdi. Demircan, "Burada milletimizi heyecanlandıran, üzen bir hadise yaşandı. Hastanemizde yangın çıktı. Bu yangın neticesinde bir can kaybı olmadan buradan hastalarımızı hastanemiz dışında en yakın hastanelerimize sevk ederek, bu sorunun üstesinden gelmiş bulunuyoruz. Burada çalışan, hastalarımıza yardım eden herkese, doktorlara, hemşirelere, hastalarıyla burada bulunan refakatçilerimize ve bu yangın esnasında çok ciddi bir görev yapan itfaiye mensubu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı. En yakın hastanelere sevk edildi. Hastalar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız alo 184'ü arayarak hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Burada da bir danışma ofisimiz var" dedi.

"YOĞUN BAKIMDA OLAN BÜTÜN HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ"

Bakan Demircan bir basın mensubunun hastaneden ambulansla çıkarılan bir ölünün olduğunu söylemesi üzerine, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. Çalışmalar neticelendiğinde konuyla ilgili açıklama yapacağız. Yoğun bakımda olan bütün hastalarımız tahliye edildi. İçeride hiç bir hastamız yok. Daha önceden vefat etmiş bir hastamız. Sağlık Müdürlüğümüzden bilgi aldık. Bir hasta " dedi.

"YANGIN DIŞ YÜZEYDE CEREYAN EDİYOR"

Bakan Demircan, "Savcılık tarafından, bizim tarafımızdan, Valilik tarafından her türlü soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yangının sebebi neyse onun üzerine gidilecek. Yangının büyümesinde etken faktörler neyse bunlar araştırılacak. Yangından dolayı diye bir yaralı rapor edilmedi. Hastalarımız var. Hastalarımız tabii ki de hastanede yatan hastalarımız. Yangın dış yüzeyde cereyan ediyor. İçeride yangın, alev yok. İçeriye kırılmış camlardan duman girişi var. Dumandan zehirlenen yok" diye konuştu.

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