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Sağlık Bakanı Demircan, Samsun heyetini ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 11:55 | Son Güncelleme

Toplantıda Samsun'un sorunları görüşüldü, öncelik planlaması yapıldı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun heyetiyle makamında bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde Samsun her yönüyle masaya yatırıldı.

AK Parti'nin yeni İl Başkanı Hakan Karaduman'ın ilk kez katıldığı değerlendirme toplantısında birçok konu ele alındı, öncelik planlaması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Demircan, temsilcisi olduğu ilin ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi bildiğini belirterek, kent için birlikte çalışacaklarını ve sorunların üstesinden geleceklerini anlattı.

Samsun için bir araya geldiklerini ve toplantının hayli verimli geçtiğini vurgulayan milletvekilleri de sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun

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