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Sağlık Bakanı Demircan Samsun'da

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Bakan Demircan, hastanede yılın ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yılın ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret etti.

Demircan, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini ziyaretinde doğum yapan annelere hediyeler verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Demircan, doğum yapmış anneleri ve dünyaya yeni gelmiş bebekleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. 2018 yılının 2017'den daha güzel geçmesi temennisine bulunan Demircan, "Bütün ülkemiz için İslam alemi ve dünya için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Halkımıza da 2017'nin sona ermesi ile 2018'in önümüzde daha büyük umutlar yeşermesine vesile olmasını diliyoruz. Bu vesileyle halkımın yeni yılını tebrik ediyorum. Burada dünyaya gelen ve pek çok yerde şu anda dünyaya gelen bebeklerimize de hoşgeldiniz diyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Demircan'ın ziyareti sırasında hastaneye gelen iki kadın, çocuklarının uyuşturucudan zarar gördüğünü belirterek bakanla görüşmek istedi. Yetkililerle görüşen kadınların bakandan uyuşturucu konusunda yardım istediği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Demircan'a Samsun Valisi Osman Kaymak, Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç ve diğer ilgililer eşlik etti.

(AA)

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