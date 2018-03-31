HABER

Sağlık Bakanı Demircan’dan Ege Üniversitesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 20:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

Sağlık Bakanı Demircan’dan Ege Üniversitesine ziyaret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de incelemelerde bulunan Bakan Demircan, ameliyathane, Yanık Merkezi ve Onkoloji Hastanesini gezdi.
Bir dizi programa katılmak üzere Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte İzmir’e gelen Sağlık Bakanı Ahmet Yıldırım, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte kısa bir toplantı yapan Bakan Ahmet Demircan, üniversitelerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Ege Üniversitesi’nin Türkiye’nin en eski üniversitelerinden olduğunu kaydeden Bakan Demircan, “Burada büyük bir tecrübe ve emek var. Üniversite sayılarının çokluğunun yanında kalitenin yüksekliğini de konuşmak gerekiyor. Ne zaman bilgi üreten bir toplum haline gelirsek bu coğrafyada onurlu bir şekilde yaşarız. Bilgi üretirsek; kendimize, gelecek nesillere ve insanlığa da faydamız olur” dedi.
Rektör Necdet Budak ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hakkında bilgiler vererek, “Türkiye’nin en yüksek yatak kapasitesine sahip hastanemiz var. Ciddi başarıları var. Organ naklinden başlayan başları hikayeleri var. Bu başarı hikayeleriyle ülkemizin gururu oldu” şeklinde konuştu.
Toplantının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemelerde bulunan Bakan Demircan, ameliyathane, Yanık Merkezi ve Onkoloji Hastanesini gezdi.

Sağlık Bakanı Demircan’dan Ege Üniversitesine ziyaret

Sağlık Bakanı Demircan’dan Ege Üniversitesine ziyaret

Sağlık Bakanı Demircan’dan Ege Üniversitesine ziyaret

Sağlık Bakanı Demircan’dan Ege Üniversitesine ziyaret

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklamasıErdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

İlginizi Çekebilir

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Diğer Haberler
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.