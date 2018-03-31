Sağlık Bakanı Demircan’dan Ege Üniversitesine ziyaret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de incelemelerde bulunan Bakan Demircan, ameliyathane, Yanık Merkezi ve Onkoloji Hastanesini gezdi.
Bir dizi programa katılmak üzere Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte İzmir’e gelen Sağlık Bakanı Ahmet Yıldırım, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte kısa bir toplantı yapan Bakan Ahmet Demircan, üniversitelerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Ege Üniversitesi’nin Türkiye’nin en eski üniversitelerinden olduğunu kaydeden Bakan Demircan, “Burada büyük bir tecrübe ve emek var. Üniversite sayılarının çokluğunun yanında kalitenin yüksekliğini de konuşmak gerekiyor. Ne zaman bilgi üreten bir toplum haline gelirsek bu coğrafyada onurlu bir şekilde yaşarız. Bilgi üretirsek; kendimize, gelecek nesillere ve insanlığa da faydamız olur” dedi.
Rektör Necdet Budak ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hakkında bilgiler vererek, “Türkiye’nin en yüksek yatak kapasitesine sahip hastanemiz var. Ciddi başarıları var. Organ naklinden başlayan başları hikayeleri var. Bu başarı hikayeleriyle ülkemizin gururu oldu” şeklinde konuştu.
Toplantının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemelerde bulunan Bakan Demircan, ameliyathane, Yanık Merkezi ve Onkoloji Hastanesini gezdi.
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