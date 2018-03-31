Sağlık Bakanı Demircan'dan Ege Üniversitesi'ne ziyaret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile bir araya geldi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Tuncay Göksel ve çok sayıda akademisyenin de katıldığı toplantıda üniversite ile ilgili kısa bir sunum yapıldı. Ege Üniversitesi'nin 63 yıllık bir üniversite olduğunu anlatan Prof. Dr. Necdet Budak, sağlık alanında eğitim, öğretim ve araştırma yaptıklarını belirterek, Tıp Fakültesi'nin açılışından itibaren 15 bin doktorun mezun olduğunu söyledi. 2 bin 100 yatak ile Türkiye'nin en fazla yatak sayısına sahip hastanesi olduklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Organ nakli konusunda önemli başarı hikayelerimiz var. Akademik performansta, yeni açıklanan verilere göre Türkiye 3'üncüsü olduk. Doktorlarımız ciddi hizmet veriyor. Sorunlar var ama özel desteklerle performansımızı sadece Türkiye'ye değil Balkanlar'a, Avrupa'ya ve tüm dünyaya açabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

BİLGİ ÜRETİMİNİN ÖNEMİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaklaşık 5 ay önce yapmak istediği ziyaretin iki ay geciktiğini söyleyerek, İzmir'de bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti. Üniversitelerin çok önemli olduğunu ve sorunları çözmek için göreve geldiklerini anlatan Demircan, "Ege Üniversitesi Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri ve yoğun bir tecrübe ile birikime sahip. Türkiye'nin dördüncü üniversitesindeyiz. Ama üniversitelerin çokluğunun yanında kalitesiyle de övünmeliyiz. Bu coğrafyada yaşanan sıkıntılara bakıldığında bilgi üreten bir toplum haline gelmenin önemi daha da artıyor. Bilgi üreten bir toplum olursak hem onurlu biçimde yaşar hem de insanlığa olumlu katkı sağlarız. Bunun yolu da bilim yuvası üniversitelere gereken önemi vermekten geçiyor. Üniversitelerin yerine getireceği görevin önemini hükümet olarak biliyor ve üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Sorunları çözeriz. Çözülmeyecek sorun yoktur" diye konuştu. Toplantının kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Ahmet Demircan, daha sonra İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve hastane çalışanları eşliğinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde inceleme gezisi yaptı. Yanık Merkezi, ameliyathaneler ve Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret eden Demircan daha sonra havayoluyla kentten ayrıldı.