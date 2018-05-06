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Sağlık Bakanı Demircan'dan ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 23:02 | Son Güncelleme

Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Şahin'e ziyarette bulunarak, başarı diledi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zihni Şahin'i ziyaret etti.

Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz'ın milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisince seçilen Şahin'e makamında ziyarette bulunarak başarılar diledi.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in teveccühleri doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldim. Milletimize hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda Rabb'im bizleri utandırmasın. Daha önce Bafra'da sürdürdüğümüz hizmet kervanını şimdi kentimizin tamamı için gerçekleştireceğiz. Birlik ve beraberlik içinde en güzel hizmetlere Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'ın bıraktığı yerden devam edeceğiz."

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan zihni şahin ziyaret

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