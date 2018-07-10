Sağlık Bakanı Koca: Az konuşup çok icraat yapan bir Bakanlık olacak inşallah

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'na getirilen Fahrettin Koca, görevini Ahmet Demircan'dan devraldı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen devir teslim törenine Bakan Fahrettin Koca'nın eşi Hale ve küçük oğlu Zahit Esat Koca ile bakanlık bürokratları katıldı. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini bildiren Koca, "Bunun yanında bu süreçte özellikle çalışan memnuniyetiyle birlikte hasta memnuniyetini öncelikli kılacağımızı ifade etmek istiyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Az konuşup çok icraat yapan bir Bakanlık olacak inşallah. Bu süreçte hep birlikte yol alarak, daha ileri noktalara bu hizmeti götüreceğimize inanıyorum" dedi.

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’da törendeki konuşmasında, bir yıllık görev süresi içinde sağlık alanındaki hizmet başarısını sürdürmeye gayret ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında son 16 yılda ‘mükemmel’ gelişmeler yaşadığını belirten Demircan, "Türkiye'nin sağlıkta, öncesiyle kıyaslanamayacak başarısı bundan sonra da elbette artarak devam edecek. Bu bayrak yarışında, bayrağı devralan arkadaşım Dr. Fahrettin Bey, bundan sonra bayrağı daha yükseğe dikmek için üzerine düşeni yapacak, bundan eminiz. Kendisinin tecrübesi ve birikimi bunu yerine getirmek için fazlasıyla yeterli" dedi.

Demircan, ayrıca gayretleri ve emekleri için takdir ettiği sağlık çalışanlarının bundan sonraki süreçte de başarılı çalışmalara imza atacaklarına inandığını da söyledi.

Konuşmaların ardından Demircan ve Koca birbirlerine çiçek verdi.

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