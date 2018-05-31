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Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığında 4'ü halen görevde, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığında 4'ü halen görevde, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 4'ü halen görevde, 2'si emekli, 8'i ise daha önce ihraç edilen toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan açıklamada, şüphelilerden 7'sinin yakalandığı, 7 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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