Sağlık Bakanlığı, CHP'li Bircan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

SAĞLIK Bakanlığı, Iğdır'da beyin kanaması geçiren ve ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen CHP Edirne Milletvekilimiz Sayın Erdin Bircan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bircan'ın Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğinde tedavisine devam edildiği belirtilen açıkla şöyle:
"CHP Edirne Milletvekilimiz Sayın Erdin Bircan bir program vesilesiyle gittiği Iğdır'da kaldığı odasında rahatsızlanmış, otel görevlileri tarafından çağrılan ve olay yerine gelen 112 ambulansı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak kısa sürede Iğdır Devlet Hastanemize ulaştırılmıştır.
Hastaneye bilinci kapalı olarak getirilen Erdin Bircan'ın tomografisi çekilerek beyin içi kanaması olduğu tespit edilmiştir. Hastanemizde yapılan başarılı bir ameliyattan sonra hasta stabil hale gelince yoğun bakım tedavisine devam edilmek üzere saat 18.00 civarında hazır edilen hava ambulansı ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğine nakledilmiştir. Hastanemizde gerekli tertibat alınmıştır.
Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan'ın tedavisi Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından yakından takip edilmektedir.
Değerli milletvekilimize Allah'tan acil şifalar diliyor, aile ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
ANKARA,(DHA)
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