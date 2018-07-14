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Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:51 | Son Güncelleme

Sigara yasaklarına ilişkin yeni düzenlemelere göre, 18 yaşından küçükler için uygulanan sigara ve tütün mamülleri satış yasağı, 21 yaşa çıkarılıyor. Çocuk ve gençlerin tütün ürünleri kullanımından korunması ve ulaşabilirliğin engellenmesi amacıyla tütün ürünleri satışının okul ve yurtlara en az 500 metre mesafede olma zorunluluğu getirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı tütün ürünleri ile ilgili acil eylem planı hazırladı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığına göre, ilk etapta halen 18 yaşından küçükler için uygulanan sigara ve tütün mamülleri satış yasağı, 21 yaşa çıkarılacak. Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan işyerleri için de, okul ve yurtlara kapıdan kapıya en az 500 metre mesafede olma zorunluluğu getirilecek.

Çocuk ve gençlerin tütün ürünleri kullanımından korunması ve ulaşabilirliğin engellenmesi amacıyla alınması planlanan önlemler şöyle belirlendi:

18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ürünlerinin satış, dağıtım ve sunumunu yasaklayan mevcut yasal düzenlemeye uymayanlara caydırıcı nitelikte cezai müeyyideler getirilecek ve düzenli denetim yapılacak.

TEK SİGARA VE YAPRAK SİGARA KAĞIDININ SATIŞININ ÖNLENMESİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Adet bazında tütün ürünü (tek sigara vb.) ve sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kâğıdının gençlere satışını önlemeye yönelik tedbirlere ağırlık verilecek.

18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ürünlerinin satış, dağıtım ve sunumu yapılması halinde uygulanan cezai müeyyideye ek olarak idari para cezasının uygulanacak ve satış-sunum ruhsatının iptal edilmesi sağlanacak.

Tütün ürünleri satıcılarının ürün alacak gençlerden 18 yaşını doldurduklarını gösterir resmî belgeleri istemelerinin sağlanacak ve satıcılar bu konuda bilgilendirilecek.

Tüm satış ve sunum noktalarına güvenlik kamerası bulundurma ve yapılan denetimlerde görevlilere mahkeme kararı olmaksızın görüntüleri sunma zorunluluğu getirilecek.

SATIN ALABİLME YAŞI 18'DEN 21'E ÇIKARILIYOR

18 yaşını doldurmayan bireylere tütün ürünlerinin satış ve dağıtımını yasaklayan mevcut yasal düzenlemenin kapsamı genişletilecek ve tütün ürünü satın alabilme yaşı, 18'den 21'e çıkarılacak.

Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan işyerleri, örgün eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 500 metre mesafe olmak zorunluluğu getirilecek.

Tütün ürünlerinin logo, renk ve şekillerinin, şeker, çerez, oyuncak, tişört, çanta vb. nesnelerde bulunması engellenecek, bunların dağıtımı ve satışı yasaklanacak.

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