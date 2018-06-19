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Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:39 | Son Güncelleme

ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı ve KPSS 2018/5 yerleştirme sonuçları açıklandı. Böylece Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşecekler belli oldu. İşte KPSS 2018/ 5 sağlık bakanlığı personel alımı sonuçları...

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için beklemeden olan adaylar sonunda sonuçları öğrenebilmeye başladılar. ÖSYM yaptığı duyuru ile KPSS-2018/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Aşağıad bağlantı ile sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

KPSS 2018/5 sonuçları için tıklayınız

ATAMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

YEREŞTİRME SONUCUN İNCELEME İSTEĞİ

Yerleştirme sonuçları ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.).

Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

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