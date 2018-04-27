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Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan 9 bin kontenjana ortaöğretim, önlisans ve lisans derecesine sahip 106 bin 726 aday başvurdu. Başvuran adaylardan 8 bin 999'u açılan kontenjanlara yerleştirildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

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ösym Sağlık Bakanlığı

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