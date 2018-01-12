Sağlık bakanlığına 55 bin personel alımı yapılacak! (2018 yılı kamu personel alımı haberleri)

Sağlık Bakanlığından atama bekleyen pek çok adayın gözü kulağı açılacak personel alımı ilanlarında. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan adaylara müjdeli bir açıklama yaptı ve 2018 yılında bakanlığa 55 bin kişilik personel alımı gerçekleştirileceğini ifade etti. Şimdi adaylar bu personel alımı sürecinin ne zaman başlayacağı, başvuruların ne zaman nasıl yapılacağı ve aranan şartları öğrenmek için bekleyecekler.
Bakanın yaptığı açıklamalara göre alınacak 55 bin personel doktor, hemşire, eve, sağlık personeli ve işçilerden oluşacak. Bakan ayrıca 2017'den aktarılan 10 bin işçi kadrosunun da bu sene yapılacağını ifade etti.
İşte Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın personel alımı ile ilgili açıklamaları:
"2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için bu alımı yapmadık. 2017’den 2018’e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız.
Şu anda aile hekimliğinde istihdam ettiğimiz pratisyenlerin sayısı 23 bin civarında. Standart belirlediğimiz hedef norm 2 bin 500 aile hekimi başına nüfus sayısı belirlediğimiz hedefte. Bizim ihtiyacımız 35 bin civarında, bu demektir ki 10 bin civarında bir açığımız var. Uzman hekim açığımızda ciddi bir baskı var. Bu baskıyı bir an önce ortadan kaldıralım diye tedbir olarak TUS’da uzmanlık sınavında ayrılan kontenjanı 6 binden 8 bine çıkardık bu sene. Bu yaklaşık yüzde 30’luk bir artış. Bunun etkisi de 5 yıl sonra görülecek. Bu kısa dönemde fakültelerin, eğitim hastanelerimizin asistan açığını kapatmış olacak."
ACİL SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Bakan ayrıca acillerdeki sisteminde de elden geçirileceğini açıkladı:
"Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız.
Özellikle yoğun çalışan 200 hastanemizin acillerini elden geçirdik, raporlar geliyor şimdi. İhtiyaçları ne, bunları belirledik. Hızlı bir şekilde bunların yatırımlarını yapacağız. Acilleri rahatlatacağız."
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