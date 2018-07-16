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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Aref' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırması olayının ardından yaşanan süreçle ilgili açıklama yaptı.

ANKARA, (DHA) -SAĞLIK Bakanlığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırması olayının ardından yaşanan süreçle ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aref Ghafouri 15.07.2018 tarihinde Antalya’da evinde beslediği Naja Haje Legionnis (Moroccon Cobra) yılanı tarafından ısırılmış olup, söz konusu olayla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür” denildi.
Aref Ghafouri’nin, yılan ısırması hadisesi üzerine hemen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını ve tedavisine başlandığı belirtilirken açıklamada şunlara yer verildi:
“Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot temini için hemen harekete geçmiştir.
Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda andidotun Mısır’da olduğu bilgisine ulaşılmış, hasta kendi bilgisi ve isteği ile Mısır’a gitmek üzere özel bir firmadan uçak ayarlaması yapmıştır.
Mısır’ın gerekli vize işlemlerinde ağır hareket etmesi üzerine bir yandan Dışişleri Bakanlığımız ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz temaslarını sürdürmüş, diğer yandan da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, antidot temini için Fransa ile temasa geçmiştir.
Yapılan çalışmalar neticesinde, reçete, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’ne ulaştırılmış, ancak adı geçen kuruluşun antidot üretimini 3 yıl önce sonlandırdığı anlaşılmıştır. Buna rağmen, Fransa’da antidot olup olmadığı araştırmasına devam edilmiştir.
Bu arada, Dışişleri Bakanlığı ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Mısır’la yürüttüğü çalışmalar sonuç vermiş, hastanın Mısır’a nakli hususunda engeller kaldırılmıştır.
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan hastanın, hastaneden edinilen bilgilere göre sevk öncesi genel durumu; ‘Hastaya, kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Hastanın hemogramı stabil biyokimyasında kreatin kinaz 230’dan 659’a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik ödem mevcut olup, nekroz yoktur.’ şeklindedir.
Aref Ghafouri, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile Mısır’da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edilmiştir.
Hastaya acil şifa dileklerimizle birlikte, konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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